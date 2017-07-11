Первая квартира может быть новой, благоустроенной и в хорошем районе? Да, если эта квартира в новом барнаульском квартале "Времена года". Во дворах спортивные площадки, рядом — кафе, торговые центры, кинотеатры. А сами квартиры доступны по цене. О том, чем квартал может быть интересен для новых хипстеров, в интервью ИА "Амител" рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам инвестиционно-строительной компании "Союз" Елена Греб.

Корр.: Елена Владимировна, "Союз" всегда позиционировал "Времена года" как семейное жилье. Лицом квартала последние несколько месяцев был известный актер Дмитрий Дюжев, который в прошлом году даже в гости к компании приезжал. А сейчас у вас много рекламы по городу явно для молодежной аудитории, как сейчас принято говорить, для хипстеров. У вас изменилась концепция?

Елена Греб: Не изменилась, а расширилась. "Времена года" — это квартиры не только для семей с детьми. В домах квартала есть разные планировки: от 1-комнатных в 48 квадратных метров до малогабаритных, площадью 26 квадратных метров.

Небольшие квартиры, как правило, становятся стартом, первым жильем, которое молодой человек сам или с помощью родителей может себе позволить.

Корр.: Да, вы рассказывали, что для семей с детьми у вас все удобства: подземная парковка, которая позволяет не заставлять двор машинами, умные площадки для детей разного возраста, квартиры с удобной планировкой и качественной отделкой. А чем ваш квартал интересен молодежи?

Е.Г.: "Времена года" — жилье для разных возрастных групп. Для молодых и активных у нас есть спортивные площадки. Часто совместно с управляющей компанией проводим спортивные турниры, молодежные "тусовки".

Да, это не центр города. Но, во-первых, в центре почти нет нового жилья. Почему-то стало привычным, что студенты живут в старых, неблагоустроенных квартирах, с изношенными коммуникациями, грязными подъездами и непонятными соседями. В годы моего студенчества, а это было не так давно, многие однокурсники жили в таких условиях, родители не могли себе позволить купить детям новое жилье. Брали на что хватало денег. В наших новостройках много доступных по цене квартир.

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Во-вторых, эта часть города сегодня самая перспективная, здесь идет активное строительство, есть несколько торговых центров с кафе, кинотеатрами, магазинами, уличными площадками.

Корр.: Но ведь новое жилье всегда дороже?

Е.Г.: Вовсе нет. Сегодня, скажем, в районе Потока, на Ближних и Дальних Черемушках квартиру в 18-20 квадратов можно купить в среднем за один миллион рублей. В центре — дороже. В квартале "Времена года" однокомнатную квартиру можно купить от 940 тысяч рубей. Согласитесь, разница небольшая. Но то новое жилье с новыми коммуникациями, окнами, дверьми, чистым и уютным двором, закрытой территорией и социально-устойчивыми соседями.

Такая квартира — отлично начало самостоятельной жизни, как одному, так и молодой семьей.

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Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы и этой категории у нас жилось хорошо, чтобы квартиру побольше они тоже купили у нас. И, может быть, в этом же квартале.

Это вчера застройщик просто строил и продавал. Сегодня мы создаем в квартале эко-систему, место, где всем будет жить комфортно. Кстати, теперь мы предлагаем новую услугу — хороший и недорогой ремонт.

Может, громко прозвучит, но это тоже своего рода социальная ответственность.

Корр.: А что за ремонт?

Е.Г.: У нас есть несколько вариантов для ремонта. Его делает наша бригада, а не люди с улицы. Ремонт достойный, со вкусом: ламинат, плитка, хорошие обои, подвесной потолок.

Корр.: Как посмотреть квартиру, если она еще строится?

Е.Г.: У нас есть несколько шоу-румов — выставочных квартир разных планировок с настоящим ремонтом, мебелью. Наши специалисты проводят экскурсии и по самой стройке.

Теперь есть еще одна услуга — 3D-очки с турами по всем нашим планировкам. Идем в ногу со временем!

Справка

Жилой комплекс "Времена года" – микрорайон в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Уже сдано в эксплуатацию и заселено 3 дома, скоро сдача еще одного дома.