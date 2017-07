👏👏👏👍💪 Дорогие жители ЖК "Времена года" , гости , спасибо всем , кто принял участие в нашем празднике, организованным совместно с УК ЖСК! #исксоюз #исксоюзбарнаул #барнаул #барнаул22 #застройщик #новая #квартира #лучшее #для #вас #временагода #временагода22 #времена #года #ипотека #рассрочка #недвижимость #семья #каждому #ловимомент #строить #наше #призвание #стараемся #для #каждого #успех #вашвыбор

A post shared by ИСК СОЮЗ (@isksoyuz) on Jun 24, 2017 at 1:59am PDT