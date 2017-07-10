Фото: media4.s-nbcnews.com

Ставку курортного сбора нужно ограничить 50 рублями в первый год эксперимента по его введению. Соответствующее заявление на парламентских слушаниях сделал глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, пишет ТАСС.

Кроме этого, он подчеркнул необходимость включения в закон специальной нормы, согласно которой собранные в рамках сбора деньги, независимо от того, какая ставка установлена, не будут учитываться при рассмотрении вопроса о бюджетной обеспеченности. "Мы выводим курортный сбор из вопросов межбюджетных отношений, такая норма подготовлена, и комитет будет предлагать ее принять", — подчеркнул депутат.

По мнению Макарова, необходим тщательный контроль за целевым расходом средств, которые были собраны в рамках сбора. В каждом регионе необоходимо создать общественный совет при участии представителей туриндустрии и общественных деятелей, функциями которого будет контроль за целевым расходованием денег и проведение мониторинга. Также совет должен будет участвовать в подготовке договоров между муниципалитетами и регионами, добавил депутат.

Читайте также: Законопроект о курортном сборе в Госдуме назвали безграмотным

Макаров подчеркнул, что льготы по курортному сбору являются важнейшим вопросом. Он подчеркнул, что предлагается бесспорно установить, что несовершеннолетние дети не являются плательщиками сбора. При этом сейчас, напомнил депутат, в редакции первого чтения принята норма о льготе по сбору для несовершеннолетних.

Относительно остальных льгот он предложил дать муниципалитетам право на первом этапе любые дополнительные льготы к перечню, установленному на федеральном уровне.

Читайте также: Когда введут курортный сбор в Алтайском крае и каков будет его размер?

Агентство напоминает, что Дума приняла в первом чтении 23 июня правительственный законопроект о проведении в ряде российских регионов эксперимента в виде введения курортного сбора. Предполагается, что данный сбор будет действовать в Республике Крым, а также Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. В правительстве считают, что введение сбора поспособствует развитию курортной инфраструктуры. Также там отметили, что ставка сбора не должна превышать 100 рублей в сутки с каждого отдыхающего.