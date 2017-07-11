Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Алтайский край с 7 по 9 июля вновь стал центром притяжения для ветеранов биатлонного движения со всей страны. В Барнауле на базе комплекса на улице Власихинская уже в шестой раз прошел летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов.

С каждым годом подобные соревнования набирают обороты. Сегодня Алтайский край по-праву считается одним из лидеров биатлонного движения страны среди ветеранов. На алтайские землю уже не первый год приезжают не только за медалями, но и за ценными призами. Так в прошлом году на турнир приехал в качестве почетного гостя четырехкратный олимпийский чемпион, легенда отечественного биатлона Александр Тихонов.

Организаторами соревнований традиционно выступил Барнаульский пивоваренный завод, который подготовил подарки для всех участников, занявшим призовые места в индивидуальной и эстафетной гонке в каждой из 4 возрастных групп. В этом году призами стали новенькие LED-телевизоры. Кроме того, награды были вручены всем участникам стартов.В этом году в турнире приняли участие 67 спортсменов из 16 команд. Выяснить лучшего в Барнаул приехали ветераны из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Тюмени, Томска, Братка, Забайкальского края, Ульяновска и других регионов страны. Стоит так же отметить, что ветераном считается спортсмен, который достиг возраста 35 лет. Самый молодой участник чемпионата рожден в 1986 году.

В первый день соревнований состоялась индивидуальная гонка, во второй — спринтерская гонка, в третий — эстафета, которая по-праву считается самой престижной в чемпионате.

"Состав участников в этом году очень сильный, соревнования каждый год становятся все более престижным. Все участники усиленно тренируются перед чемпионатом на уровне действующих спортсменов, это даёт высокие результаты. Количество постепенно перешло в качество. Представители 5 из 8 федеральных округов приехали в Барнаул — это места, где развивается биатлон. В этом году мы решили не допускать до стартов спортсменов без своих винтовок", — рассказал председатель барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров.

В первый день соревнований прошла индивидуальная гонка. В самой возрастной группе от 56 лет и старше биатлонисты преодолели дистанцию в шесть километров. Одним из героев этого чемпионата можно считать Сергея Красного из Томской области, который на 14 секунд опередил многократного призера чемпионатов мира среди ветеранов Андрея Шарыгина. В спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами из четырёх медалей высшей пробы две достались алтайским биатлонистам – Ивану Лыжину и Олегу Полянскому.

Самой зрелищной частью соревнований традиционно стала эстафета. Ее особенность заключается в том, что общий возраст команды на четверых должен быть не менее 180 лет. В этом году за победу реально боролись около десяти команд. Традиционно сильным командам из Алтайского края конкуренцию должны были составить Красноярск, Новосибирск и Томская область. Однако лидер томичей довольно плохо начал гонку, допустил 2 минуты штрафа и закончил первый этап только на 5 месте.

В дальнейшем опытные биатлонисты из Томска практически не ошибались на стрельбе, отыграли двухминутное отставание от соперников и с результатом 47,31,7 выиграли эстафету. В составе победителей помимо Александра Шапрова также были Сергей Красный, Юрий Волков, а также Прибылов Олег.

Второе место в эстафете осталось за первой командой из Красноярска, которые проиграли лидерам около 25 секунд (Андрей Шарыгин, Игорь Воробьев, Олег Белгородцев и Алексей Пономарев).

"Бронза" в активе команды "Алтай 2". Причем коллектив в составе Сергея Локтева, Владимира Толмачева, Юрия Морозова и Ивана Лыжина вырвал третье место у "Красноярска 2". Алтайские ветераны опередили своих коллег всего на три секунды.

"После первого этапа у нас было отставание 2 минуты от лидеров, но ребята собрались и отыграли его. Соревнования проходят на хорошем эмоциональном уровне. Я впервые на подобном турнире, но могу отметить, что ветераны очень стараются проявить себя. Для них, конечно, очень важны призы, но главное — возможность снова собраться вместе. Они также эмоционально выигрывают и проигрывают, как много лет назад. Поэтому для них подобные чемпионаты — настоящий праздник", — рассказал Николай Юрьев.

Организаторами чемпионата выступили управление спорта и молодёжной политики Алтайского края, Барнаульский пивоваренный завод, агрохолдинг "Гудвил".