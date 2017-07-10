Фото: yandex.ru/maps

Семибалльные транспортные заторы образовались на улицах Барнаула вечером в понедельник, 10 июля.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация осложнена на проспекте Строителей, проспекте Калинина, Павловском тракте.

Стоят отдельные участки проспекта Ленина. Кроме того, сложная обстановка в районе пересечения улиц Северо-Западная и Смирнова, на перекрестках Строителей и Челюскинцев и Партизанской и Красноармейского.

Также большое скопление автомобилей наблюдается на улице Попова в районе с Павловским трактом и на улице Малахова.