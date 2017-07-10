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Работы по устройству дороги начались на строительстве Крымского моста: дорожники приступили к созданию нижнего слоя покрытия, укладывая асфальтобетон на готовых пролетах моста. Верхний слой асфальта будет уложен после того, как конструктивы автодорожной части моста полностью будут готовы, передает РИА Новости.

По словам главного инженера ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Юрия Сафонова, весь комплекс подготовительных работ, процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества обеспечат мосту асфальт самого высокого класса.

Подчеркивается, что первый асфальтобетон уже уложили на острове Тузла — на четырех пролетах Крымского моста, что составляет свыше 200 метров шестисантиметрового покрытия. Для его создания потребовалось порядка 400 тонн асфальтобетонной смеси, которая была изготовлена с применением модифицированного полимерными добавками битума, делающего покрытие более прочным, долговечным и устойчивым к деформациям.

Издание отмечает, что пробные образцы асфальтобетона для моста испытали в специализированном центре на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию и проверили свойство материала не разрушаться с течением времени под нагрузками.

Напомним, что строительство моста началось в феврале прошлого года. Транспортный переход через пролив будет состоять из двух параллельных мостов — железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составляет 19 километров. Мост собираются открыть в декабре следующего года.

После возведения Крымский мост станет самым протяженным в стране. На строительство объекта было выделено 228 миллиардов рублей.