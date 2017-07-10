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Российское правительство утвердило комплекс мер, которые направлены на реализацию Национального плана по борьбе с допингом в спорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте правительства.

Соответствующее распоряжение в понедельник, 10 июля, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. В сообщении сказано, что план по борьбе с допуингом предусматривает "создание методов и технологий предотвращения допинга, разработку образовательных программ и взаимодействие с международными спортивными организациями". Контролировать реализацию плана по борьбе с допингом будет Минспорта РФ.

ТАСС добавляет, что документ содержит 36 пунктов. В частности спортивное ведомство должно до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса WADA. Также поручена до 1 декабря проработка возможности штрафования и изъятия имущества спортсменов, врачей и тренеров, причастных к науршению антидопинговых правил.

Согласно документу, до 1 ноября в РФ должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М.В. Ломоносова. РУСАДА в срок до 30 числа того же месяца должно обеспечить деятельность агентства для возвращения ему статуса организации, которая соответствует кодексу WADA.

Напомним, WADA в ноябре 2015 года обвинило российские власти во вмешательстве в работу московской антидопинговой лаборатории. По данным агентства, ее сотрудники скрывали положительные допинг-пробы спортсменов. Также комиссия выяснила, что в работу лаборатории вмешивались ФСБ и Минспорта, в частности во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

В марте 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что антидопинговая система в РФ "не сработала". "Это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать", — подчеркнул тогда глава государства.