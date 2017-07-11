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Проект "Бережливая поликлиника" стартовал в Алтайском крае. Одна из главных его задач – это всегда вежливый и квалифицированный персонал, доступность в оптимальные сроки профилактических мероприятий, удобная запись на прием через интернет и инфоматы, а также получение анализов без очередей.

Как отметила министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова, проект "Бережливая поликлиника" тесно пересекается с алтайской "Открытой регистратурой".

"В нашем регионе уже второй год успешно реализуется проект "Открытая регистратура", пояснила Ирина Долгова. — Суть его заключается в следующем – максимально облегчить обращение пациента в поликлинику. Теперь не существует перегородки между пациентом и регистратором. Регистратор не только записывает пациента, но и помогает ему словом, делом и улыбкой. Для этого все работники регистратур прошли специальную психологическую подготовку".

Проект "Бережливая поликлиника" в нашем регионе уже работает в КГБУЗ "Городская поликлиника №9,г Барнаул" и КГБУЗ "Детская городская больница №1, г. Барнаул".

В помещениях учреждений здравоохранения повесили "лист проблем", где пациенты могу оставить свои предложения по улучшению работы лечебного учреждения, а так же прослеживать степень выполнения работы.

"Да,стало лучше,только вот плохо, что узких специалистов очень мало, — комментирует проект жительница Барнаула, пациентка поликлиники №9. — К невропатологу — не попасть, к окулисту тоже большая очередь. Дали мне талон к окулисту на 29 июля, а мне надо срочно: 13-го уже больничный закрывать. А так нормально: очереди стали меньше и врачи всегда вежливы".

Своим мнением поделилась главный врач КГБУЗ "Городская поликлиника №9, г. Барнаул" Ирина Анисимова, отмечая: "Учитывая оснащение и организацию работы в КГБУЗ "Городская поликлиника №9, г. Барнаул", часть проектов по созданию "бережливой" поликлиники у нас уже реализована: оснащены оргтехникой все кабинеты приема, увеличена возможность предварительной записи на прием через интернет и инфомат практически ко всем специалистам. Запись на повторный прием и выписка льготных рецептов осуществляется в кабинете врача. Применение опыта пилотных проектов в поликлинике позволит сформировать комфортную и доступную среду для пациентов путем сокращения очередей, времени оформления записи на прием и времени ожидания пациентом приема у кабинета врача".

Данный проект направлен на улучшение условий для пациента. Сокращение временных затраты на посещение врачебных кабинетов и повышение доступности медицинской помощи. Реализация проекта позволит максимально разгрузить врача и увеличить время их работы напрямую с пациентами.

Татьяна Лапшичева