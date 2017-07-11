Фото: Avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 173 квадратных метра продают в Барнауле на Змеиногорском тракте за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Продавец жилья подчеркивает, что квартира имеет нестандартную планировку и находится в элитном поселке.

"Отдельный вход, не через подъезд, солнечная сторона, большие окна, летом работает фонтан, терраса", — отмечается в объявлении.

Квартира выполнена в двух уровнях. На первом расположены две спальни, гостиная, кухня, гостевой санузел. На втором уровне — две гардеробные, кабинет, ванная, сауна и погреб.

"Сделан дизайнерский ремонт. Водяной теплый пол, встроенный пылесос. Продажа вместе с мебелью. Машиноместо на автостоянке- 50 метров от квартиры", — также сказано в объявлении.