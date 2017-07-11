Максимальный размер курортного сбора с туристов надо снизить со 100 до 50 рублей человека, а введение отложить еще почти на полгода. Об этом заявил понедельник, 10 июля, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на парламентских слушаниях по доработке соответствующего законопроекта ко второму чтению. Следил за совещанием по селекторной связи и губернатор Алтайского края, одного из четырех пилотных регионов, где вводится сбор, Александр Карлин. Он предложение поддерживает. Подробности обсуждения в материале Amic.ru.

"Наш комитет предлагает в первый год перечислять 70% в муниципальные бюджеты, 30% — в региональные. Потом всё полностью в муниципальные (…). Также мы согласны с предложением установления максимальной ставки в первый год в 50 рублей (пока в обсуждаемом варианте законопроекта — 100 рублей — прим.ред.)", — пояснил он.

Курортный сбор будет введен в 2018 году в четырех пилотных регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму. Оплачивать курортный сбор должны будут приезжие старше 18 лет, находящиеся в гостиницах, арендуемых квартирах и частных дома. Любой регион может выйти из эксперимента досрочно.

Андрей Макаров назвал еще несколько правок, которые поддерживает его комитет:

ввести сбор не с 1 января 2018 года, а с 1 мая 2018 года, чтобы успеть обсудить новый закон;

прописать в законе, что собранные средства не учитываются при рассмотрении бюджетной обеспеченности территорий. Иными словами, чтобы количество полученного сбора не влияло на финансовую помощь регионам из федерального центра;

разработать механизм контроля за целевым расходованием средств.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов — сторонник принятия закона, это, кстати, инициатива его ведомства. Он отметил, что туристическая отрасль страны показывает позитивную динамику, несмотря на не всегда благоприятную погоду и открытие Турции для русских туристов.

"Но пока эффект от налоговых поступлений (от сферы туризма — прим.ред.) значительно меньше, чем расходы на сферу, инфраструктура", — отметил он.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский на слушаниях задал резонный вопрос: а согласны ли люди платить этот сбор? Однозначного ответы никто не дал. Кстати, ЛДПР голосовала против принятия закона в первом чтении.

Его коллега по фракции, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал предложение, чтобы разные туристы платили по-разному: кто в дорогом отеле — платит больше, кто в недорогом хостеле — поменьше

Он также заявил, что сбор может привести к удорожанию услуг и снижению турпотока.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин введение курортного сбора поддерживает, но при этом поддерживает и все предложения, высказанные Андреем Макаровым.

"И исполнительная, и законодательная власти, муниципалитеты, представители курортного бизнеса в регионе считают, что введение такого сбора своевременно и могло бы оказать положительное влияние на развитие инфраструктуры наших курортов", — прокомментировал губернатор.

Но при этом он считает, что средства должны быть "консолидированы на региональном уровне, но направлены в муниципалитеты на строго определенные, закрепленные в федеральном законодательстве цели".

"Есть территории с разным потенциалом и разной степенью развитости. Консолидируя средства на региональном уровне и распределяя их в муниципалитеты, можем стимулировать развитие территорий, которые не имеют качественной инфраструктуры. Кроме того, если средства пойдут в региональный бюджет, то за нами сохранятся и полномочия по контролю за их целевым использованием", — пояснил глава региона.

Кстати, эту идею впервые в широком формате обсудили именно в Алтайском крае, на заседании президиума Госсовета в августе 2016 года.

Власти Алтайского края изначально решили не назначать максимальный курортный сбор — 100 рублей. В мае во время пресс-конференции для краевых журналистов Александр Карлин высказал мнение, что сбор не должен превышать 50 рублей с человека.

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"Но надо понимать, что так планку можно понизить до уровня, когда овчинка не будет стоить выделки. Иными словами, чтобы не получилось так, что расходы по администрированию были больше получаемых средств. Надо выбрать оптимальный вариант", — добавил глава региона.

Поддерживает идею и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он отметил, что сегодня есть очень небогатые города-курорты, которым такой сбор просто необходим.

"Кисловодск — глубоко дотационный город. Сюда приезжает в четыре раза больше людей, чем население. Через пять лет инфраструктура полетит вниз. Некому мести улицы, мы субботники сами проводим", — пояснил глава региона.