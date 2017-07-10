Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать комплекс мер, чтобы не допустить сокращения объема пригородных перевозок, и восстановить востребованные маршруты, следует из списка поручений на сайте Кремля.

"Разработать комплекс мер, направленных на недопущение сокращения объема пригородных перевозок и восстановление востребованных маршрутов, предусмотрев в нем механизмы целевой поддержки социально значимых маршрутов", - говорится в сообщении по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам обеспечения пригородных перевозок пассажиров.

Кроме того, Путин поручил до 1 января 2018 года сформировать механизмы экономического стимулирования: обновления подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры, а также использования подвижного состава отечественного производства с улучшенными техническими характеристиками, в том числе малой вместимости.

Также кабинет министров должен до 1 января 2018 года совместно со Счетной палатой РФ провести анализ экономической эффективности пригородных железнодорожных перевозок пассажиров, системы их тарифного регулирования, результативности предоставленных налоговых льгот, субсидий, трансфертов и других форм господдержки и при необходимости внести изменения в систему тарифного регулирования, предусмотрев нормирование затрат и доходности естественной монополии.

До 1 января 2018 года также положено внести в Госдуму законопроект об организации пассажирского сообщения в РФ. Он должен предусматривать внедрение стандартов регулярного пригородного пассажирского сообщения, обеспечивающих качество, безопасность и доступность перевозок для населения.

Кроме того, проект должен разграничить полномочия и ответственность федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти и субъектов транспортной инфраструктуры в сфере оптимизации пригородных железнодорожных перевозок и организации межрегионального сообщения.