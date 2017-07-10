Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет в собственности мотоциклов, несколько раз он ездил на мотоциклах Kawasaki из Гаража особого назначения, сообщает "Интерфакс".

"Несколько мотоциклов марки этого производителя есть в арсенале Гаража особого назначения, и в свое время Путин даже пару раз пробовал на таком мотоцикле ездить", — сказал он журналистам.

Такими словами Песков прокомментировал слова Путина на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Осмотрев один из стендов выставки с продукцией Kawasaki президент заявил: "У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить".

После этого заявления некоторые СМИ обратили внимание на то, что мотоцикла в президентской декларации о доходах нет.