Министр культуры России Владимир Мединский назвал балет "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова "шабашем извращенцев", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источник в театральных кругах, знакомого с ситуацией.

В пресс-службе министерства на запрос издания о подтверждении этого факта сообщили, что "цензура и запреты не являются стилем работы ведомства". Также подтвердили факт телефонного разговора Мединского и директора Большого театра Владимира Урина, но отказались комментировать его содержание.

По словам источника в театральных кругах, Мединский в разговоре назвал постановку Серебренникова "шабашем извращенцев" и потребовал убрать "пропаганду".

Ранее РИА Новости сообщило, что Министерство культуры опровергло информацию о том, что премьеру спектакля "Нуреев" в Большом театре перенесли по распоряжению министра культуры Мединского. Пресс-секретарь министра Ирина Казначеева сообщила, что Мединский не смотрел спектакль.

Генеральный директор ГАБТа Владимир Урин заявил, что премьеру спектакля перенесли на май 2018 года из-за неготовности постановки.