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Украинцы в последние полгода стали лучше относиться к России

, ИА "Амител"
Идею закрыть границы между государствами поддерживает только 43% украинцев

Фото: playcast.ru

Почти половина (44%) жителей Украины хорошо относится к России. К данному выводу пришли специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) и российского "Левада-центра", сообщает LIFE.

Как отмечается, в феврале таковых было 39%. Кроме того, зимой 47% граждан Украины страны высказывались за то, чтобы закрыть границы между государствами. Сейчас такую идею поддерживает только 43% украинцев.

Опрос населения проводился с 20 по 29 мая, всего в нем приняли участие более двух тысяч респондентов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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