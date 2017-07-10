Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о пользе обряда изгнания злых духов для лечения россиян с заболеваниями психики. О преимуществе молитвы перед медициной патриарх рассказал после богослужения в одном из новгородских монастырей. Об этом пишет URA.RU.

Патриарх напомнил, что обряд изгнания бесов из людей существовал еще в древности. Над душевнобольным, по его словам, читаются молитвы, автором которых является Василий Великий.

"Многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения", — сказал патриарх, отметив, что специалисты в области психиатрии "сталкиваются порой с такими психическими явлениями, которые нельзя объяснить болезнью".