Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Каждый барнаулец знает, что подземный переход на площади Октября – главный в краевой столице. Портал Amic.ru, продолжая обозревать нынешнее состояние городских подземок, не мог не пройти мимо этого объекта.

Строили его по заказу муниципалитета, а сдали в уже далеком 1976 году.

По объективным причинам, именно через переход на Октября пролегает наиболее существенный людской трафик, если сравнивать эту подземку с теми, что находятся на Павловском тракте, не говоря уже о закрытом "собрате" на проспекте Космонавтов.

Входов в переход на октября – семь. Объект является своеобразным подземным перекрестом и выходит на проспект Ленина, проспект Строителей и улицу Советскую.

Не так давно этот объект пережил ремонт. Большой эстетики под сводами вы, конечно, не найдете, но состояние перехода в целом можно назвать приемлемым.

Да и сама жизнь подземки весьма активна – арендаторы торговых площадей не покидают это место, видимо, находя его весьма и весьма привлекательным для своей деятельности.