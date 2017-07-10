Вторник, 11 Июль, 00:48

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,3
€ 68,77
Brent
$ 51,5
19°
Обь
274см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Пранкеры Лексус и Вован разыграли руководство завода, где не платят деньги

, ИА "Амител"
По версии следствия, с апреля 2016 года по январь 2017-го сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей

Фото: Mstrok.ru

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до бывших и нынешних владельцев завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле, на котором отказывались платить рабочим зарплату, сообщает "Вести".

Молодые люди представились сотрудниками областной администрации. Они поговорили с конкурсным управляющим обанкротившегося завода Олегом Скороходом, директором этого предприятия в период 1997-2002 годов Левоном Манукяном, который ненадолго вернулся туда в прошлом году на должность директора, и акционером и собственником Денисом Кокориным, отец которого был владельцем завода до Манукяна.

Пранкеры в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что все пытаются переложить вину друг на друга. По словам Кокорина, именно Манукян развалил завод и хамил работникам. Манукян же утверждает, что когда вернулся на завод в январе 2016 года, то предприятие уже было в убыточном состоянии, а сам Кокорин продавал продукцию через дочерние организации. Скороход тоже считает, что в сложившейся ситуации виноват Кокорин.

Завод получил скандальную известность после того, как руководство предприятия отказалось платить зарплату работникам, пока об этом лично не попросит президент. Рабочие пожаловались на директора Владимиру Путину, который назвал такое поведение хамским.

По версии следствия, с апреля 2016 года по январь 2017-го сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
00:09
Онкозаболеваниями в России страдают 3,5 млн человек 0
23:41
"Реновация": пенсионерка погибла при обрушении дома 1938 года постройки 0
23:18
Пранкеры Лексус и Вован разыграли руководство завода, где не платят деньги 0
23:01
Патриарх сообщил о пользе обряда изгнания злых духов для лечения россиян 0
22:40
Мать до смерти закормила трехмесячную дочь манной кашей 0
22:24
Украинцы в последние полгода стали лучше относиться к России 0
22:07
СМИ: Мединский назвал постановку Серебренникова "шабашем извращенцев" 0
21:42
Конкурс на журфак МГУ в 2017 году стал рекордным за последние 25 лет 0
21:36
"Роснефть" начала покупать ливийскую нефть 0
21:04
Кремль прокомментировал сообщения о "незадекларированном" мотоцикле Путина 1
20:52
Путин поручил правительству восстановить ряд маршрутов пригородных поездов 0
20:26
Матвиенко предложила заменить общежития молодежными кооперативами 0
20:09
Песков прокомментировал публикации Трампа о создании рабочей группы 0
19:44
Инцидент в зоопарке Барнаула и "Нашествие-2017": что обсуждают в соцсетях 0
19:33
Правительство РФ утвердило комплекс мер по борьбе с допингом в спорте 0
19:23
Фотоновости. Асфальт начали укладывать на Крымском мосту 0
19:08
Коротко о главном: нападение волка на ребенка, пляжи Барнаула и АУЕ
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 июля
18:46
Депутаты предложили снизить размер курортного сбора в два раза 0
18:34
Хоккейный "Алтай" бесплатно получит игроков новокузнецкого "Металлурга" 0
18:21
Ольгу Бузову включили в базу данных "Миротворца" 0
18:12
Барнаул встал в семибалльных пробках вечером 10 июля 0
18:04
Жительница Уфы украла 65 тыс. руб у продававшей квартиру в Барнауле женщины 0
17:50
Как барнаульцам отдохнуть и куда сходить с 10 по 14 июля? 0
17:39
Прокуратура проверит барнаульский зоопарк после нападения волка на ребенка 3
17:24
Уснувший за рулем новосибирец врезался в стену многоэтажки 0
17:15
Суд оставил экс-замначальника УМВД по Барнаулу Андрея Арестова под стражей 0
17:03
Старейший в мире гиппопотам скончался в зоопарке Манилы 0
16:51
Подробности страшного ДТП на Чуйском тракте сообщили в ГИБДД 1
16:42
Власти объяснили, почему на Шукшинский кинофестиваль не приезжают звезды 5
16:37
Мальчику, которого в барнаульском зоопарке покусал волк, ничего не угрожает 8
16:25
Фотоновости. Жесткое лобовое ДТП произошло под Бийском 4
16:13
Концерт на Алтае, отпуск и котята: чем делятся в соцсетях звезды 0
16:04
УАЗ отзывает 70 тысяч внедорожников из-за проблем с тормозами 0
15:51
Барнаульцам показали обновленный проект жилкомплекса "Локомотив" 15
15:34
Принудительное лицензирование лекарств хотят разрешить в РФ в 2017 году 0
15:24
Полицейский внедорожник Toyota перевернулся в Горном Алтае 13
15:16
Идеальный пикник: рецепты в дополнение к шашлыку 0
15:06
Олег Газманов поделился снимками визита в Горный Алтай 5
14:52
Совсем закрыли? Барнаульцев интересует судьба "Шоколадницы" 2
14:41
Путин рассказал о любимой марке машин 13
14:33
Волк защищал жилище: директор Барнаульского зоопарка о нападении на ребенка 60
14:21
Жителям Алтайского края предлагают оценить работу местных властей 9
14:14
Зонт или купальник? Какая погода будет в Алтайском крае с 10 по 16 июля? 2
14:07
Современные светильники установят в барнаульском сквере Химиков 5
13:50
Рев моторов и клубы пыли: как на Алтае прошел чемпионат по мотокроссу 0
13:34
Помазкин, Солнечный и другие: барнаульцы рассказали, где любят купаться 1
13:23
СМИ: экс-начальник отдела московского военкомата получил три года колонии 0
13:18
Новый ОДН и зачем общедомовые счетчики: слушайте на "Эхо Москвы" в Барнауле 3
13:14
Горячая вода возвращается в дома барнаульцев 6
13:05
Венерина мухоловка впервые расцвела в новосибирском зоопарке 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.