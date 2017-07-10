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Мать до смерти закормила трехмесячную дочь манной кашей

, ИА "Амител"
Вопреки рекомендациям врачей она кормила своего ребенка молочной манной кашей, не учитывая особенности развития дочери

Фото: Forums.hipinion.com

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Севастополя, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей трехмесячной дочери, сообщает СУ СКР по городу.

"Следствием установлено, что с середины февраля 2017 года обвиняемая, несмотря на то, что врачи разъясняли ей порядок введения прикорма детям первого года жизни, вопреки рекомендациям врачей, кормила свою трехмесячную дочь молочной манной кашей, не учитывая особенности развития дочери. В результате чего 2 марта наступила смерть ребенка", — говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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