Онкозаболеваниями в России страдают 3,5 млн человек

По последним данным, 3,5 млн россиян страдают онкологическими заболеваниями, сообщает LIFE со ссылкой на заявление вице-премьера Ольги Голодец.

"В структуре всех причин смерти населения онкология занимает в России традиционно второе место и занимает 15,6%. В РФ онкологическими болезнями болеют 3,5 млн человек. Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тысяч человек", — пояснила Голодец.

Она отметила, что смертность от таких недугов в России выше, чем в развитых странах.

Весной стало известно, что Минздрав разработал поправки в Порядок оказания медицинской помощи. Согласно нововведению, максимальный срок ожидания начала лечения с момента диагностирования онкозаболевания составит 14 календарных дней с момента постановки диагноза.