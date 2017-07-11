Отдел Росрыболовства по Карелии заинтересовался снимками футболиста Александра Кержакова, которые он выложил в соцсетях, пишет "Российская газета".
Футболист "Зенита" хвастался выловленными в Онежском озере лососями. В подписи к снимку он утверждал, что лосось в Онеге есть.
Как сообщается, данными фотографиями заинтересовались специалисты отдела Росрыболовства по Карелии. Озерный лосось в республике запрещено ловить. За это грозит административный штраф до 5 тысяч рублей.
В отделе Росрыболовства пока официальных комментариев не дают.
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