Отдел Росрыболовства по Карелии заинтересовался снимками футболиста Александра Кержакова, которые он выложил в соцсетях, пишет "Российская газета".

Футболист "Зенита" хвастался выловленными в Онежском озере лососями. В подписи к снимку он утверждал, что лосось в Онеге есть.

Как сообщается, данными фотографиями заинтересовались специалисты отдела Росрыболовства по Карелии. Озерный лосось в республике запрещено ловить. За это грозит административный штраф до 5 тысяч рублей.

В отделе Росрыболовства пока официальных комментариев не дают.