Пастух и 1 406 голов овец погибли результате удара молнии в Костанайской области Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел 6 июля, когда сильная молния ударила в землю неподалеку от местонахождения отары овец и чабана. Официальная информация об инциденте появилась 10 июля.

В результате разряда в степи возник сильный пожар. Во время тушения огня пожарные нашли тело работника крестьянского хозяйства "Айдос" и останки мелкого рогатого скота. Предварительная причина их гибели - удушение продуктами горения.

На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям занимаются устранением останков животных.