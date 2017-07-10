В Сочи в результате обрушения жилого дома погибла женщина пенсионного возраста, сообщает ГТРК "Кубань".

Обрушилась часть дома барачного типа, построенного в 1938 году. Строение располагалось в Центральном районе Сочи. Обрушение произошло днем 10 июля.

Спасатели выехали на место, в настоящее время там также работают экстренные службы и сотрудники СК.

Дом горел несколько лет назад, после чего был признан аварийным, однако в нем все равно жили шесть-восемь семей.

В МЧС сообщили, что эвакуация не проводилась, в здании вода и газ отрезаны, а люди частично расселены в ближайших постройках.