Фото: attworldnews.com

Школьник из США Тедди Фишер, который смог раздобыть телефон американского министра обороны Джеймса Мэттиса, не только дозвонился до него, но и взял 45-минутное интервью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Издание уточняет, что молодой житель штата Вашингтон увидел номер Мэттиса на снимке в газете Washington Post 11 мая. На фото один из охранников американского лидера Дональда Трампа — Кит Шиллер - несет пачку бумаг, на которой можно увидеть имя главы Пентагона и его телефонный номер.

Позже снимок удалили с сайта издания, но Фишер успел сохранить телефон. "Все это напоминало череду чудес", — цитирует его слова агентство.

Сначала школьник отправил Мэттису текстовое сообщение с просьбой дать интервью. Министр, родившийся в том же штате, что и Фишер, согласился. Интервью в результате опубликовали в газете школы, где учится подросток.

В нем глава Пентагона признался, что всегда старается помогать школьникам и делиться с ними опытом. Газета отмечает, что в разговоре министр обороны затронул целый спектр внешнеполитических вопросов. Например, он отметил, что экс-президент страны Барак Обама добился бы больших успехов, если бы прислушивался к бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Также Мэттис выразил уверенность, что бороться с распространением радикальных идеологий было бы намного проще, если бы Америка заплатила за годичное обучение всех детей в Афганистане, Сирии или иных странах в американских школах.

"Я думаю, идеологиям можно было бы противостоять, показывая людям лучшее образование и надежду на будущее", — подчеркнул министр обороны США.