Фото: carpaydiem.net

В Барнауле утром во вторник, 11 июля, образовались заторы в три балла на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение автомобилей затруднено лишь на нескольких участках Павловского тракта, на проспекте Строителей перед пересечением с Красноармейским проспектом, на улице Челюскинцев, а также на перекрестках проспект Ленина — улица Матросова и проспект Красноармейский — улица Партизанская. Машина на вышеозвученных участках проезжают со скоростью от 7 до 10 километров в час.

При этом в городе произошла авария на улице Партизанской. Также на карте присутствуют значки дорожных работ на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Ленина и временного ограничения движения на перекрестках улица Матросова — улица Смирнова и проспект Красноармейский — Гоголя.