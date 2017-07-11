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Автомобиль Toyota RAV4 свалился с трехметровой высоты в Новосибирске. Машина упала с верхней парковки ТЦ "Невский" около 00:00 в ночь на вторник, 11 июля, пишет портал "НГС.Новости".

По словам свидетелей ДТП, автомобиль пробил ограждение парковки. В салоне находились две девушки. Предварительно установлено, что им удалось избежать серьезных травм. Им помогли сотрудники ТЦ.

Один из сотрудников сообщил изданию, что водитель, вероятно, перепутала педаль тормоза и газа, в результате чего машина свалилась с верхней стоянки. При этом обе девушки, по его словам, были трезвые.

Подчеркивается, что госпитализация девушкам не понадобилась. Издание пишет, что никаких сотрясений у них не было, лишь у одной девушки появился небольшой порез на лице.

На место кроме автомобиля скорой также приезжал экипаж ДПС и эвакуатор.