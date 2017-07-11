Фото: vk.com/act54
Автомобиль Toyota RAV4 свалился с трехметровой высоты в Новосибирске. Машина упала с верхней парковки ТЦ "Невский" около 00:00 в ночь на вторник, 11 июля, пишет портал "НГС.Новости".
По словам свидетелей ДТП, автомобиль пробил ограждение парковки. В салоне находились две девушки. Предварительно установлено, что им удалось избежать серьезных травм. Им помогли сотрудники ТЦ.
Один из сотрудников сообщил изданию, что водитель, вероятно, перепутала педаль тормоза и газа, в результате чего машина свалилась с верхней стоянки. При этом обе девушки, по его словам, были трезвые.
Подчеркивается, что госпитализация девушкам не понадобилась. Издание пишет, что никаких сотрясений у них не было, лишь у одной девушки появился небольшой порез на лице.
На место кроме автомобиля скорой также приезжал экипаж ДПС и эвакуатор.
Комментарии
были бы мозги - было бы сотрясение...
Авто мобили Тойота хорошие, но почему, как правило водители на них ездят неадекватны?!
11.07.2017 09:04
- гость -
хорошо что пострадать нечему было...
не бит, не крашен, ездила девушка по магазинам )))
повезло!
с чем? с тем что авто в хлам? или с тем что никого не зацепили?
Автомобилем управлял коллективный разум