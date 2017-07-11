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Микроавтобус Fiat Ducato столкнулся c грузовиком Volvo в Красноярском крае. В результате ДТП пострадали 12 человек, пятеро из которых доставлены в больницу, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального главка МВД Владимира Юрченко.

Уточняется, что автобус ехал по маршруту Курагино — Красноярск, в нем находилось 14 человек. Предварительно установлено, что в 25 километрах от населенного пункта Березовка на участке федеральной трассы автобус врезался в стоящий грузовик.

В результате аварии водитель микроавтобуса и еще 11 пассажиров, среди которое четверо несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Пятерых из них, включая двух несовершеннолетних, госпитализировали. Остальным оказали медпомощь и отпустили домой.