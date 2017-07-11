Фото: vk.com/barneos22

Столкновение легкового автомобиля с "Газелью" произошло в ночь на вторник, 11 июля, в Барнауле — в результате аварии пострадали три человека.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что инцидент случился в районе пересечения Павловского тракта и улицы Фурманова.

В городской ГИБДД подтвердили факт ДТП. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля "Дайхатсу Пизар" допустил столкновение с "Газелью", не выдержав дистанцию.

В результате пострадали трое молодых пассажиров легковушки — две девушки и парень. Госпитализация им не понадобилась.

По факту аварии проводится проверка.



