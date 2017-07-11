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Смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина, произошло в Рубцовске — по предварительной информации автомобиль въехал в дерево.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла еще вечером 9 июля. В полиции уточняют, что мужчина 1983 года рождения, управляя отечественным автомобилем, не справился с управлением и допустил наезд на дерево.

"В результате столкновения на месте происшествия скончалась женщина 1986 года рождения. Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в первую городскую больницу Рубцовска", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



