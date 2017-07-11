Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Ввоз более тонны абрикосов не допустили на территорию Алтайского края специалисты регионального управления Россельхознадзора — продукцию пытались ввезти с территории Казахстана.

В надзорном ведомстве уточняют, что на продукцию, которую пытался переправить из Казахстана гражданин России, не имелось необходимого карантинного документа.

В итоге автомобиль с грузом был возвращен в соседнюю республику.

Всего с начала сезонных поставок в Алтайском крае не допущено к ввозу более 40 тонн абрикосов, которые перевозили без фитосанитарных сертификатов.