Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Ввоз более тонны абрикосов не допустили на территорию Алтайского края специалисты регионального управления Россельхознадзора — продукцию пытались ввезти с территории Казахстана.
В надзорном ведомстве уточняют, что на продукцию, которую пытался переправить из Казахстана гражданин России, не имелось необходимого карантинного документа.
В итоге автомобиль с грузом был возвращен в соседнюю республику.
Всего с начала сезонных поставок в Алтайском крае не допущено к ввозу более 40 тонн абрикосов, которые перевозили без фитосанитарных сертификатов.
Комментарии
Подскажите, на деле этот фитосанитарный сертификат хоть как-то способен гарантировать качество продукта?
PS ИМХО сильно сомневаюсь, ибо методика получения сего документа вполне очевидна: уплатил госпошлину - получил бумагу. Нет?