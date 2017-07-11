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"Яндекс" опубликовал рейтинг поисковой популярности российских университетов. Ресурс опирался на Национальный рейтинг российских университетов, состоящий из 264 вузов, который ранее опубликовало агентство "Интерфакс".

На первой строчке в обоих рейтингах оказался Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, набравший свыше полутора миллионов запросов в поисковике в год. В Национальном рейтинге вуз занимает лидирующую позицию уже в девятый раз. Кроме него, в топ-10 лучших вузов обоих рейтингов попали НИУ "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Российский университет дружбы народов (РУДН).

При этом в "Яндексе" популярными по запросам оказались также вузы, не получившие высокую оценку в Национальном рейтинге университетов. Так, РАНХиГС разместилась на второй строчке в рейтинге поисковика, хотя в Национальном рейтинге она находится лишь на 20-м месте. Самая заметная разница наблюдается у "Синергии", которая занимает в рейтинге "Интерфакса" 227-ю позицию, а у "Яндекса" — 15-е место.

Также получившие невысокую оценку в Национальному рейтинге Первый МГМУ имени Сеченова и Плехановский университет (50-60-е места) заняли 9-е и 11-е места. При этом МИФИ, Томский госуниверситет, Новосибирский государственный университет и университет ИТМО в Санкт-Петербурге из топ-10 Национального рейтинга даже не попали в 25 самых популярных среди россиян вузов.

Отметим, что барнаульцы интересуются такими вузами, как Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (23 тысячи запросов), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (девять тыс.), МГУ им. М.В. Ломоносова (шесть тыс.), Новосибирский государственный технический университет (пять тыс.) и Финансовый университет при Правительстве РФ (четыре тыс.).

Посмотреть, какими вузами интересуются россияне в других городах, можно в полной версии исследования.

Добавим, что в Национальном рейтинге вузы оценивались по таким критериям, как образование, научные исследования, инновации и предпринимательство и другие. Рейтинг "Яндекса" составлен на основе 38 миллионов запросов в поисковике с июня прошлого года по май текущего.