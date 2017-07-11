Фото: tolmachevo.ru

Жителя Новосибирска будут судить за дебош в аэропорту "Толмачево". Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, пишет пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.

Хулиган, собиравшийся лететь с женой и двумя детьми рейсом "Новосибирск — Анталия", устроил драку 31 мая текущего года. Сообщается, что новосибирец, будучи пьяным, потребовал пройти вне очереди паспортный контроль, а затем начал оскорблять пассажиров и сотрудников, размахивать руками и пытаться пройти через турникет. При этом он сломал стационарную рамку металлоискателя. Также мужчина оказал сопротивление сотрудникам транспортной полиции и несколько раз ударил кулаком инспектора по досмотру ЛО МВД РФ в аэропорту.

По факту применения насилия и оскорбления представителя власти было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре отметили, что дебошир признал свою вину полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства.

В данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.