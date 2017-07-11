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Подробности столкновения грузовика и легкового автомобиля, произошедшего утром 11 июля в центре Барнаула, сообщили в городской ГИБДД — в результате аварии пострадал ребенок.

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП случилось в 05:40 в районе дома №10 по проспекту Калинина.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора" 1969 года рождения не уступил дорогу грузовику, которым управлял водитель 1974 года рождения.

В результате столкновения пострадал ребенок 2012 года рождения. Помощь ему была оказана на месте происшествия, не госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.