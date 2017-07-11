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Алтайский край вновь оказался в списке регионов, где произошел рост цен на топливо, следует из еженедельного доклада Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Эксперты фиксируют тот факт, что в нашем регионе подорожал и бензин, и дизтопливо.

"В Уральском округе рост цен в Курганской области не отразился на средней цене, сохранившейся на уровне 36,43 руб./литр. Аналогичная ситуация сложилась в Сибирском округе, где средняя цена осталась на отметке 36,04 руб./литр, несмотря на повышение цен в Алтайском крае", — так характеризуют ситуацию с бензином АИ-92 в крае.

Кроме того, в докладе констатируется, что в период со 2 по 9 июля в Алтайском крае произошло минимальное повышение цен на бензин марки АИ-95. Аналогичный процесс, связанный с минимальным ростом цен, наблюдался и относительно дизельного топлива.

Напомним, июнь отметился в Алтайском крае затяжным периодом увеличения розничных цен на ГСМ. Однако затем, на рубеже июня-июля, в крае было зафиксировано незначительное удешевление топлива.

Сейчас же наметился очередной виток удорожания бензина. При этом горючее в Алтайском крае остается одним из наиболее дешевых в Сибирском федеральном округе.