Фото: di19.ru
Алтайский край вновь оказался в списке регионов, где произошел рост цен на топливо, следует из еженедельного доклада Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Эксперты фиксируют тот факт, что в нашем регионе подорожал и бензин, и дизтопливо.
"В Уральском округе рост цен в Курганской области не отразился на средней цене, сохранившейся на уровне 36,43 руб./литр. Аналогичная ситуация сложилась в Сибирском округе, где средняя цена осталась на отметке 36,04 руб./литр, несмотря на повышение цен в Алтайском крае", — так характеризуют ситуацию с бензином АИ-92 в крае.
Кроме того, в докладе констатируется, что в период со 2 по 9 июля в Алтайском крае произошло минимальное повышение цен на бензин марки АИ-95. Аналогичный процесс, связанный с минимальным ростом цен, наблюдался и относительно дизельного топлива.
Напомним, июнь отметился в Алтайском крае затяжным периодом увеличения розничных цен на ГСМ. Однако затем, на рубеже июня-июля, в крае было зафиксировано незначительное удешевление топлива.
Сейчас же наметился очередной виток удорожания бензина. При этом горючее в Алтайском крае остается одним из наиболее дешевых в Сибирском федеральном округе.
Комментарии
Настоящему патриоту страны рост цен - национальная гордость. Налогов будет больше и жить станет БОЛЕЕ ЛУЧШЕ!!!
А уборочная не за горами. И цены еще "чуть-чуть" поднимутся.
Да и выборы "пахана" не за горами
Так и знал что щяс неудачьники опять затянун волынку о нелёгкой судьбинушке!
11.07.2017 11:31
- гость -
Для таких как Вы написано - жить станет лучше!
Сволочи