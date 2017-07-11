Ситуация, которая произошла в городском зоопарке 8 июля, когда волк покусал трехлетнего мальчика, последние несколько дней является самой обсуждаемой в социальных сетях.

Читайте также: Волк напал на трехлетнего ребенка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"

Кто виноват? Что делать? И что будет с зоопарком дальше? — рассуждают на эти вопросы пользователи социальных сетей.

Виноват отец

"Кто виноват, что отец за ребенком не следил?", "Где был родитель, когда ребенок руку в клетку просунул?" — пишут те, кто не снимает вины за случившееся с отца мальчика.

Больше ограждений

Фото: Photoshare.ru

Другие предлагают усилить меру защиты, поставить больше ограждений. Однако и у них находятся оппоненты, отмечающие что это затруднит нормальный просмотр животных.

"Да хоть 5 ограждений поставьте толку то от этого, если у родителей нет вообще никакой ответственности. Хоть в зоопарке, хоть в любом другом месте — нужно следить за своим ребёнком!" — акцентирует Валерия Волосова.

Других вполне устраивают сегодняшние ограждения.

"Все должны нести ответственность, ограждения там хорошие, вообще не понимаю зачем подходить близко, а некоторые родители сами тащат вплотную. Еще не хватало без зоопарка остаться," — отмечает Ирина Дягилева из Барнаула.

Погладить животное? — В контактный зоопарк!

Фото: Aeroport.mos.ru

Для тех, кто желает погладить животных, барнаульцы рекомендуют отправиться в контактный зоопарк, а не в клетки к диким животным.

"В зоопарке дикие звери — вы что от них хотите, чтобы они хвостиком виляли? Расскажите еще про хорошие манеры в тайге медведю," — пишет Анастасия в одном из пабликов.

Детям до 5 — в зоопарке не место

Зоя Харченко задает вопрос: "Да зачем вообще до 5 лет, как минимум, детей в зоопарк водить? Им в таком возрасте это вообще не нужно, даже потом и не вспомнят, много других в городе мест для детей такого возраста, а отец явно такого не ожидал, и не хотел.... Просто бывают такие детки гиперактивные, что просто невозможно быстро среагировать, там дело то , секунда и всё... Хорошо что ребёнок ещё жив остался!"

Все зависит от человека

Фото: Сергей Меркулов/ Amic.ru

Есть среди комментирующих и те, кто отмечают, что изменились сами люди, как родители, так и дети, которые стали излишне (для зоопарка) любопытны.

Барнаульцы замечают, что многие просто игнорируют, висящие рядом с клетками таблички о том, что животных кормить нельзя. И вспоминают случаи нарушений, свидетелями которых стали сами.

"Ограждения если и помогут, то только бетонные метра 4, и то умельцы перелезут. Были в выходные в Новосибирском зоопарке, наблюдала такую картину: там сначала заборчик, потом стеклянное ограждение метра 2 высотой, сверху над стеклом клетка, в клетке обезьяны. И что вы думаете, люди умудрялись даже так руки туда засовывать и обезьян кормить. Причем это были, как мамы с детьми, так и папы, которые посадив сына на плечи, предлагали ему покормить животных. Так что все зависит от человека," — делится недавно увиденным Ирина Алейникова.

Зоопарки не нужны вообще!

Есть среди комментаторов и те, кто совсем не понимают, зачем нужны зоопарки — животные должны жить не в клетках, а на свободе.

Закрою зоопарк!

Опасаясь того, что такие инциденты могут сказаться на репутации зоопарка и повлиять на его закрытие, одна из жительниц Барнаула отмечает, что "зоопарк — это единственное место в нашем городе, куда можно просто сходить и отдохнуть с детьми".

Читайте также: Прокуратура проверит барнаульский зоопарк после нападения волка на ребенка

Сергей Писарев ранее отметил, что в зоопарке вольеры оборудуют третьим рядом ограждений, а "если это не поможет, я закрою зоопарк. Желающих купить нашу коллекцию животных достаточно".