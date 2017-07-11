Ситуация, которая произошла в городском зоопарке 8 июля, когда волк покусал трехлетнего мальчика, последние несколько дней является самой обсуждаемой в социальных сетях.
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Кто виноват? Что делать? И что будет с зоопарком дальше? — рассуждают на эти вопросы пользователи социальных сетей.
Виноват отец
"Кто виноват, что отец за ребенком не следил?", "Где был родитель, когда ребенок руку в клетку просунул?" — пишут те, кто не снимает вины за случившееся с отца мальчика.
Больше ограждений
Фото: Photoshare.ru
Другие предлагают усилить меру защиты, поставить больше ограждений. Однако и у них находятся оппоненты, отмечающие что это затруднит нормальный просмотр животных.
"Да хоть 5 ограждений поставьте толку то от этого, если у родителей нет вообще никакой ответственности. Хоть в зоопарке, хоть в любом другом месте — нужно следить за своим ребёнком!" — акцентирует Валерия Волосова.
Других вполне устраивают сегодняшние ограждения.
"Все должны нести ответственность, ограждения там хорошие, вообще не понимаю зачем подходить близко, а некоторые родители сами тащат вплотную. Еще не хватало без зоопарка остаться," — отмечает Ирина Дягилева из Барнаула.
Погладить животное? — В контактный зоопарк!
Фото: Aeroport.mos.ru
Для тех, кто желает погладить животных, барнаульцы рекомендуют отправиться в контактный зоопарк, а не в клетки к диким животным.
"В зоопарке дикие звери — вы что от них хотите, чтобы они хвостиком виляли? Расскажите еще про хорошие манеры в тайге медведю," — пишет Анастасия в одном из пабликов.
Детям до 5 — в зоопарке не место
Зоя Харченко задает вопрос: "Да зачем вообще до 5 лет, как минимум, детей в зоопарк водить? Им в таком возрасте это вообще не нужно, даже потом и не вспомнят, много других в городе мест для детей такого возраста, а отец явно такого не ожидал, и не хотел.... Просто бывают такие детки гиперактивные, что просто невозможно быстро среагировать, там дело то , секунда и всё... Хорошо что ребёнок ещё жив остался!"
Все зависит от человека
Фото: Сергей Меркулов/ Amic.ru
Есть среди комментирующих и те, кто отмечают, что изменились сами люди, как родители, так и дети, которые стали излишне (для зоопарка) любопытны.
Барнаульцы замечают, что многие просто игнорируют, висящие рядом с клетками таблички о том, что животных кормить нельзя. И вспоминают случаи нарушений, свидетелями которых стали сами.
"Ограждения если и помогут, то только бетонные метра 4, и то умельцы перелезут. Были в выходные в Новосибирском зоопарке, наблюдала такую картину: там сначала заборчик, потом стеклянное ограждение метра 2 высотой, сверху над стеклом клетка, в клетке обезьяны. И что вы думаете, люди умудрялись даже так руки туда засовывать и обезьян кормить. Причем это были, как мамы с детьми, так и папы, которые посадив сына на плечи, предлагали ему покормить животных. Так что все зависит от человека," — делится недавно увиденным Ирина Алейникова.
Зоопарки не нужны вообще!
Есть среди комментаторов и те, кто совсем не понимают, зачем нужны зоопарки — животные должны жить не в клетках, а на свободе.
Закрою зоопарк!
Опасаясь того, что такие инциденты могут сказаться на репутации зоопарка и повлиять на его закрытие, одна из жительниц Барнаула отмечает, что "зоопарк — это единственное место в нашем городе, куда можно просто сходить и отдохнуть с детьми".
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Сергей Писарев ранее отметил, что в зоопарке вольеры оборудуют третьим рядом ограждений, а "если это не поможет, я закрою зоопарк. Желающих купить нашу коллекцию животных достаточно".
Комментарии
Ну не повезло зверинцу с посетителями!
Да не зоопарк у вас, а зооуголок. Тоже за границей посещали зоопарки - "нет ограждений"!
Там размеры участков, отведенных под содержание животных в разы и десятки раз больше, водные барьеры, рвы, проволока под током для слонов, бронированное стекло у тигров. Да, все видно.
Предлагаю Сергею Викторовичу сделать ноу-хау. Пустить по территории зоопарка вагончики по рельсам и чтоб посетители, которым не хватает клеток, сидели в клетках. А животным дать больше свободы.)))
Вы представили только точку зрения одной стороны... Это печально
Ага, как в Африке!
11.07.2017 13:51, да это все русский язык
в нормальных странах это звучит проще: ZOO
11.07.2017 14:00
- гость
Тоже обратила внимание - в одни ворота. Проплачена статья, что ли?
На мой взгляд всё должно быть просто. Написано "Руки не совать", сунул - сам виноват. И не только в зоопарке.От пьяной дуры, которая ради лайка селфи в инстаграме (тьфу ты, совсем по-русски говорить перестали, на птичий перешли), то лезет в клетку к тигру, то залезает на стройку и разбивается и т.д., не защитишься, хоть автоматчиков ставь. А потом директор зоопарка виноват или прораб на стройке. Похожая ситуация была в аквапарке, папаша не уследил как ребёнок утонул, виноваты хозяева аквапарка, на большие деньги их опустили. А не пробовали за своими детьми элементарно следить? А если не соблюдаете правила безопасности, не искать виноватых.
Любите аы воду а ступе толочь,амиковцы.....
"А не пробовали за своими детьми элементарно следить? А если не соблюдаете правила безопасности, не искать виноватых."
Золотые слова!
не искать виноватых
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прокуратура/суд разберутся в степени вины каждого
не искать виноватых
---
прокуратура/суд разберутся в степени вины каждого
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Однако, как вы наивны, так верите в справедливость российского суда...
А какая вам еще нужна точка зрения? Что зоопарк виноват? Граждане, ну вы на себя-то оборотитесь! Зоопарк закрыть, а то там животные тупые - не понимают добрых намерений детей, лезущих к ним в клетки, набережная не нужна, ибо там будет грязь и гопота, аллею на Ленинском спилить нафиг, ибо машинам тесно, елку на сахарова убрать - опять же мешает кучке упертых автомобилистов. В школах учителя-монстры, в детских садах воспиталки-хабалки... одни вы с вашими детками такие белые и пушистые... Аж противно! Кстати, дождь за окном тоже виноват в том, что вы зонтик забыли?
И почему с родителями пострадавшего журналисты не поговорят? Что он скажет в свое оправдание или заявит какая вина зоопарка?