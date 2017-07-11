Фото: пресс-служба УФСБ по АК

Апелляционная инстацния оставила без изменений приговор Тальменского районного суда Алтайского края, отправившего в колонию 34-летнего жителя Казахстана Сергея Бенюха за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел в минувшем году. В сентябре правоохранителям стало известно о планируемой поставке в регион крупной партии марихуаны. Как стало известно, на осужденного вышел неизвестный житель Республики Казахстан, которые предложил Бенюху за денежное вознаграждение продать марихуану в Алтайском крае. Мужчина, не имевший постоянного места работы, согласился.

Согласно составленному плану, Бенюх должен был найти на Алтае покупателя, а затем получить сведения о месте закладке и сбыть партию наркотиков. После того, как осужденный договорился о сделке на 20 тысяч долларов, организатор сообщил ему, что марихуана заложена в лесу Тальменского района.

Встречу осужденного с покупателем уже контролировали сотрудники ФСБ. Когда Бенюх извлек из машины марихуану, объем которой составил свыше 49 килограммов, и получил дубликаты денег в сумме 19,5 тысяч долларов, его задержали.

Отмечается, что осужденный полностью признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.