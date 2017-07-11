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Суд в Барнауле вынес приговор местному жителю, который случайно убил свою мать, сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточняют, что женщина злоупотребляла спиртным, когда ее сын уезжал в длительные командировки. Между тем, молодой человек переживал за мать и регулярно ее проведывал.

В сентябре прошлого года по просьбе своей бабушки обвиняемый пришел к матери и обнаружил, что она пьяна.

Молодой человек начал призывать женщину бросить пить. "При этом сын несколько раз толкал мать, от чего последняя падала и ударялась о мебель различными частями тела. После ухода сына мать закрыла за ним дверь. Приехав вечером, сын обнаружил труп матери". — указывают в прокуратуре.

Экспертиза установила, что женщина скончалась вследствие закрытой тупой травмы грудной клетки.

За совершенное преступление барнаульца приговорили к одному году и 10 месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.