Фото: yimg.com

Крупный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров разгорелся в здании ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя четыре часа, пишет ТАСС.

Уточняется, что в результате пожара пострадали 18 человек, 14 из которых госпитализированы, некоторые — в тяжелом состоянии. В штабе пожаротушения добавили, что обитатели океанариума и экзоопарка от огня и дыма не пострадали.

Сообщение о задымлении в торговом центре поступило дежурным в 17:39 понедельника, 10 июля. Начальник столичного ГУ МЧС Илья Денисов сообщил, что возгорание произошло на минус первом этаже — в текстильном магазине, где загорелись товары народного потребление. Спустя некоторое время пожару присвоили четвертый ранг сложности.

С огнем боролись 400 пожарных и 118 единиц техники.

Отмечается, что из здания ТЦ эвакуировали около трех тысяч человек, причем некоторые были выведены с симптомами отравления продуктами горения. Часть пострадавших были госпитализированы санитарными вертолетами.

Агентство добавляет, что пожар локализовали около 21:35, а спустя 30 минут заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о его ликвидации.