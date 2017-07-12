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Каникулы в Томске: что посмотреть в Сибирских Афинах

, ИА "Амител"
Доказываем, почему столица Томской области – одно из достойнейших мест, которые стоит открыть для себя этим летом

Томск – один из старейших сибирских городов. История города Томска начинается еще в начале XVII века, когда царь Борис Годунов в 1604 году велел "город поставить в крепком месте". Так появился город, который в последнее время называют Сибирские Афины, так как с конца XIX века он является научной и культурной столицей Сибири.

Он не похож ни на один другой. В век высоких технологий он сумел сохранить и приумножить свое архитектурное и культурное наследие.

Летний Томск особенно хорош. Именно сейчас можно прогуляться по улочкам деревянного города и потрогать историю руками. А городской сад и летние веранды добавят романтики этим прогулкам.

Воскресенская гора

Место, где началось возрождение Томска. На горе установлен камень, который послужил началом построения города. Свое название гора получила от первой срубленной здесь церкви во имя Воскресения Христова. Туристы обязательно приходят сюда, чтобы посмотреть на Томск "с высоты птичьего полета".

Адрес: ул. Бакутина, 3 (Музей истории г. Томска)

Цена: бесплатно

Фото: Wallpapers1920.ru "Воскресенская гора"

Набережная Томи

Одна из главных достопримечательностей города. Наверное, нет ни одного человека, который был в Томске и не побывал бы на набережной. Люди приходят сюда каждый день встретить рассвет или проводить закат. На набережной вы встретите веселых уличных артистов, которые играют знакомые мелодии. И, конечно, загадав желание, потрете нос памятнику известному писателю А. П. Чехову.

Адрес: ул. Набережная Томи

Цена: бесплатно

Фото: Tat-inlaw.ru "Салют на набережной реки Томи"

Богоявленский кафедральный собор

Главный храм Томска, который находится неподалеку от Набережной. Здание перенесло множество пожаров, но восстанавливалось снова и снова. В итоге вместо деревянного сооружения было заложено и освещено нынешнее каменное здание. Богослужения в храме проходят каждый день. Вечером, прогуливаясь недалеко от храма, можно услышать звон колоколов.

Адрес: пл. Ленина, 7

Цена: бесплатно

Фото: Lookmytrips.com "Богоявленский кафедральный собор"

Томский областной художественный музей

Это один из отделов краеведческого музея. Экспозиции музея включает древнерусское, западноевропейское, а также современное искусство. В архиве насчитывается более 10 тысяч работ разных стилей и направлений.

Адрес: пер. Нахановича, 3

Цена: от 50 руб. за билет

Сайт: artmuseumtomsk.ru

Фото: Tv2.today "Томский областной художественный музей"

Университетская роща

Парк расположен на территории Томского государственного университета и имеет много достопримечательностей: каменные бабы, мостик через реку Медичка, часовни и памятники.

Адрес: проспект Ленина, 36 (Томский Государственный университет)

Цена: бесплатно

Подробнее: Вконтакте

Фото: Ribttes.com "Томский государственный университет"

Как добраться?

Добраться до Томска можно несколькими способами: самолетом, поездом, автобусом и автомобилем.

Путь в 500 км на автобусе займет около 10 часов и обойдется в 1100 руб.

Поездом придется ехать 12 часов, билет в плацкартный вагон стоит 1350 руб., а в купейный – 2400.

Если вы решите добираться самолетом, то придется лететь комфортабельным самолетом через Москву, и обойдется такое путешествие в 24500 рублей. Либо небольшим самолетом Ан-148 (стоимость билета 4800 руб.).

Где остановиться?

Самый дешевый вариант проживания в Томске предлагает хостел "Пазл". Обойдется он в 600 руб. с одного человека за сутки.

Те, кто хотят остановиться в гостинице, могут сделать это в комплексе "Купеческий дом". За номер придется заплатить от 1000 руб. за одни сутки.

Гостиничный комплекс "Кристина" предлагает номера повышенного комфорта. Цена за одни сутки здесь уже дороже – 2000 руб.Гостиница "Белое озеро" — от 3000 руб. в сутки.

Автор текста: Дарья Малышева

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.07.2017 08:58
дрон

Почему народ восхищается Томском? Обычный провинциальный городок, населения как в Барнауле. Вид домов, улиц, площадей такой же.
Наука - да, с наукой круто.

0  0
12.07.2017 09:05
А.П.Чехов

Томск гроша медного не стоит… Скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый… Грязь невылазная… на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла её о зад… Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь…

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