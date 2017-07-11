Барнаульский памятник градостроительства и архитектуры начала XIX века в лице "Ботанического сада", находящегося в исторической части краевой столицы, хотят отреставрировать.

Городские власти объявили соответствующий тендер и ищут подрядчика, готового заняться выполнением данных работ.

Согласно материалам, опубликованным, на сайте Госзакупок, лот именуется так: "Выполнение реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Ботанический сад" по адресу: г. Барнаул, проспект Социалистический, 11".

Начальная цена контракта составляет 15,1 миллиона рублей. Источник финансирования работ — городской бюджет.

Отметим, что Ботанический сад находится совсем рядом с музеем "Мир камня", Государственной филармонией и парком Центрального района.

Любопытно, что участие в конкурсе ограничено. Очевидно, это связано со статусом объекта, который собираются отреставрировать.

Работы подрядчиком должны быть выполнены в полном объеме и сданы заказчику до 1 декабря текущего года.