Барнаульский памятник градостроительства и архитектуры начала XIX века в лице "Ботанического сада", находящегося в исторической части краевой столицы, хотят отреставрировать.
Городские власти объявили соответствующий тендер и ищут подрядчика, готового заняться выполнением данных работ.
Согласно материалам, опубликованным, на сайте Госзакупок, лот именуется так: "Выполнение реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Ботанический сад" по адресу: г. Барнаул, проспект Социалистический, 11".
Начальная цена контракта составляет 15,1 миллиона рублей. Источник финансирования работ — городской бюджет.
Отметим, что Ботанический сад находится совсем рядом с музеем "Мир камня", Государственной филармонией и парком Центрального района.
Любопытно, что участие в конкурсе ограничено. Очевидно, это связано со статусом объекта, который собираются отреставрировать.
Работы подрядчиком должны быть выполнены в полном объеме и сданы заказчику до 1 декабря текущего года.
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