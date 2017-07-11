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Гражданин Республики Казахстан Илья Пьянзин, которого в 2013 году осудили на десять лет колонии за подготовку покушения на российского лидера, обратился к Владимиру Путину с прошением о помиловании. Об этом во вторник, 11 июля, написал "Коммерсант".

Издание напоминает, что осужденный отбывает наказание в колонии строго режима в Самарской области. Пьянзин отметил, что обращается лично к Путину, поскольку преступление было направлено против него. Он подчеркнул, что не желал зла российскому лидеру и его случайно втянули в заговор, который устроили в Одессе два сбежавших из РФ чеченца. Пьянзин добавил, что не обратился в полицию из-за испуга, "хотя и понимал, что страх не может оправдать участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении".

Также осужденный отметил, что в колонии начал внимательно следить за деятельностью лидера РФ по телевизору и выяснил, что разделяет с Путиным позицию по большинству вопросов. Пьянзин одобряет военную операцию в Сирии, а также подчеркнул, что передал несколько зарплат в фонд помощи детям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Жена Пьянзина рассказала газете, что два раза безуспешно пыталась связаться с главой государства во время "прямых линий". Она отметила, что просто хотела рассказать Путину, "как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной".

Издание напоминает, что в 2012 году Пьянзин с двумя сообщниками отправился на Украину, как предполагалось, чтобы вести бизнес. Однако по приезду в Одессу чеченцы начали собирать самодельную взрывчатку и тестировать ее в безлюдных местах. Замысел преступников раскрыли после того, как один из заговорщиков подорвался на собственной бомбе и погиб. После этого Пьянзина экстрадировали в РФ.