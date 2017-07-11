Фото: instagram.com

Впервые увидевший бьющую из крана струю воды рогатый хамелеон по кличке Спайк умилил пользователей сети. Видео с хамелеоном появилось в Instagram-аккаунте Talkingserpents, передает "Лента.ру".

В ролике видно, как стоящий на руке хозяйки хамелеон пытается схватить лапкой льющуюся воду, а затем вскарабкаться по ней наверх. "Он пытается залезть по невидимой лозе", — отметил автор записи.

Попытки хамелеона уцепиться за воду растрогали пользователей Instagram. Так, один из пользователей назвал происходящее "самой милой вещью, которую я когда-либо видел".

Рогатый хамелеон — ящерица из семейства хамелеоновых. Самцы данного вида имеют по три рога, два из которых растут промеж глаз. У самок рога не растут.