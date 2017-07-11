В Барнауле 14:00 — для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на подборку фотографий, на которых президент России Владимир Путин налаживает контакт с братьями нашими меньшими.
Путин, усыпивший выстрелом под лопатку тигрицу в Уссурийском заповеднике. Путин, целующий 20-килограммовую щуку на рыбалке в Тыве, из которой потом приготовили котлеты. Путин, целующий осетра в Астраханской области. Путин, стреляющий из арбалета по серому киту в Камчатском крае, который хоть и скрылся в пучине морской, но оставил кусочек кожи на анализы. Путин, надевший на белого медведя спутниковый передатчик, чтобы тот издавал сигнал на островах Франца-Иосифа. Путин, погладивший осьминога в океанариуме Владивостока, в ответ тот щупальцем "дал пять" президенту. Путин, поплававший с черноморскими дельфинами, которые планировались стать эмблемой Олимпийских игр в Сочи.
Это лишь малая часть того, как президент работает с "электоратом" не из числа людей.
Путин без рубашки на рыбалке, без рубашки на коне, без рубашки на охоте... Путин, как говорится, без купюр — полностью и целиком. Несколько лет назад журналист из Техаса Гейн Ц. Янг, восхитившись Путиным, подчеркнул его мужественность такими словами: "Клинтон стреляет по уткам, но мы никогда этого не видели. Обама стреляет по тарелочкам, но опубликована только одна его фотография с ружьем. А этот парень ловит рыбу, и это все видят".
Комментарии
Всё бы ничего вот только жена от него ушла и дочерей он прячет, а живет в одном доме с Д. Медведевым.
Путин никого и ничто не боится.Разве что навального немного.
А вот этот парень вообще работает или только развлекается! Такое впечатление, что башку снесло полностью...
11.07.2017 14:16
- гость -
Что сказать то хотели?
<< Путин, стреляющий из арбалета по серому киту в Камчатском крае, который хоть и скрылся в пучине морской, но оставил кусочек кожи на анализы. >>
Потом его вычислили по анализу и добили.))
велчайший Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сказал, что голый торс у Нуреева на фронтоне Большого театра признак педерастии и балет с голыми торсами тоже!
Ну нравятся человеку животные, что плохого? Кто хорошо и с уважением (не ми-ми-ми) относиться к зверью, уже адекватен. И, заметьте, не имеет желания диких в клетку сажать. А за Крым можно и жену простить.
11.07.2017 14:27
Трутень
Потом его вычислили по анализу и добили.))
Да, и как можно увидеть по фото Пу сам у рыбы анализ берет, как тетка из третьей части Терминатора.
11.07.2017 14:28
- гость
Каждый в меру своей испорченности воспринимает. Кто-то думает о попе, когда видит голый торс, кто-то - гармонию тела и эмоции видит.
Да собственно говоря, все мы ,жители России , животные путина
А как же я-забыли ?