В Барнауле 14:00 — для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на подборку фотографий, на которых президент России Владимир Путин налаживает контакт с братьями нашими меньшими.

Путин, усыпивший выстрелом под лопатку тигрицу в Уссурийском заповеднике. Путин, целующий 20-килограммовую щуку на рыбалке в Тыве, из которой потом приготовили котлеты. Путин, целующий осетра в Астраханской области. Путин, стреляющий из арбалета по серому киту в Камчатском крае, который хоть и скрылся в пучине морской, но оставил кусочек кожи на анализы. Путин, надевший на белого медведя спутниковый передатчик, чтобы тот издавал сигнал на островах Франца-Иосифа. Путин, погладивший осьминога в океанариуме Владивостока, в ответ тот щупальцем "дал пять" президенту. Путин, поплававший с черноморскими дельфинами, которые планировались стать эмблемой Олимпийских игр в Сочи.

Это лишь малая часть того, как президент работает с "электоратом" не из числа людей.

Путин без рубашки на рыбалке, без рубашки на коне, без рубашки на охоте... Путин, как говорится, без купюр — полностью и целиком. Несколько лет назад журналист из Техаса Гейн Ц. Янг, восхитившись Путиным, подчеркнул его мужественность такими словами: "Клинтон стреляет по уткам, но мы никогда этого не видели. Обама стреляет по тарелочкам, но опубликована только одна его фотография с ружьем. А этот парень ловит рыбу, и это все видят".