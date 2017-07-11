Фото: Андрей Луковский
Конкурс красоты и талантов "Мисс-ИК 2017" прошел в исправительной колонии №6, который проводился в десятый раз и был посвящен Году экологии. Участие в нем приняло 7 осужденных женщин.
Первым этапом конкурса визитке осужденные женщины должны были продемонстрировать свои платья, которое они сшили собственными руками. Для изготовления нарядов использовались подручные материалы. В частности, камни, трава, ракушки, а также бумага, крупы, спички и клетчатые сумки.
Также в рамка конкурса "Домашнее задание" осужденные удивляли жюри танцами, песнями, игрой на музыкальных инструментах, а также чтением стихов. Больше всего членов жюри восхитили картины одной из конкурсанток, написанные в технике масляной живописи.
В итоге, жюри отдало титул "Мисс-ИК 2017" осужденной – художнице Ольге Бельской. Победную ленту ей вручила победительница прошлого года Татьяна Андреева. Звание "вице-Мисс" получила Анна Ташланова. Без титула в этот день не осталась ни одна из участниц. Конкурсанток наградили по номинациям: "Мисс очарование", "Мисс грация", "Мисс театральность".
Комментарии
Кто там им в колонии татуаж делает?
две буковки отпали, А и М
получилось мисс ИК
11.07.2017 13:12
Леня
Кто там им в колонии татуаж делает?
Кольщик, наколи мне купола (с)
А самые красивые были в зале!
11.07.2017 13:16
- гость -
Наколи мне брови, наколи!
Кольщик, наколи мне брови
В память о большой любви,
Чтобы взгляд мой стал суровей!
А самые красивые были в зале!
Соглашусь. Особенно на фото №12
молодцы девченки
В очках и серьгах под белый жемчуг? Плюсуюсь
молодцы девченки. красавицы и рукодельницы
Нефиг им там делать. Попугать и отпустить.
В очках и белом платке, в зале, приятненькая. Остальные как-то никак....
В зале симпатичней, согласен
Ну вот как с таким ангельским личиком в очёчках и преступница?
вот обнесут вас или ваших родственников, как петь пудете?