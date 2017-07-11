Фото: Андрей Луковский

Конкурс красоты и талантов "Мисс-ИК 2017" прошел в исправительной колонии №6, который проводился в десятый раз и был посвящен Году экологии. Участие в нем приняло 7 осужденных женщин.

Первым этапом конкурса визитке осужденные женщины должны были продемонстрировать свои платья, которое они сшили собственными руками. Для изготовления нарядов использовались подручные материалы. В частности, камни, трава, ракушки, а также бумага, крупы, спички и клетчатые сумки.

Также в рамка конкурса "Домашнее задание" осужденные удивляли жюри танцами, песнями, игрой на музыкальных инструментах, а также чтением стихов. Больше всего членов жюри восхитили картины одной из конкурсанток, написанные в технике масляной живописи.

В итоге, жюри отдало титул "Мисс-ИК 2017" осужденной – художнице Ольге Бельской. Победную ленту ей вручила победительница прошлого года Татьяна Андреева. Звание "вице-Мисс" получила Анна Ташланова. Без титула в этот день не осталась ни одна из участниц. Конкурсанток наградили по номинациям: "Мисс очарование", "Мисс грация", "Мисс театральность".