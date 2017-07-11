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В Алтайском крае Курьинская ЦРБ подала в суд на 31-летнюю Татьяну Трушину, чей ребенок появился на свет мертвым. Об этом пишет Life со ссылкой на сообщество Mash.

Отмечается, что женщина во время беременности подала документы на ипотеку. Она собиралась сразу после родов получить маткапитал и приобрести дом. Однако в итоге девочка родилась мертвой. Тем не менее, врачи выдали Трушиной свидетельство о рождении, благодаря которому женщина получила пособие.

Теперь в больнице пытаются оспорить получение Трушиной маткапитала, добавляет издание.

Сама женщина подчеркивает, что просила медиков сделать ей кесарево, еще когда только поступила в больницу. Но врачи не прислушались к ней, в итоге ребенок скончался от асфиксии.

Сейчас в ситуации будут разбираться сотрудники регионального Следственного комитета.