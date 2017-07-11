В рейтинг популярных вузов России в поиске Яндекса вошли три университета из Алтайского края. Это Алтайский государственный университет, который занял 61 место в этом списке. Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова, занявший 101 место в рейтинге и Алтайский государственный аграрный университет который находится на 197 месте.

По данным Яндекса, Алтайский государственный университет за год искали 187 тыс. раз. Чаще всего его искали жители Алтайского края, Новосибирской, Томской, Астраханской, Кемеровской областей и Республики Алтай. При этом в трех регионах АлтГУ вошел в топ-10 по количеству поисковых запросов.

Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова в Яндексе искали 123 тыс. раз. Чаще всего — жители Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Алтай и даже Чувашской Республики.

Алтайский государственный аграрный университет набирали в строке "поиск" 53 тыс. раз. В основном это были жители Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и Республики Алтай.

Как уже сообщало ИА "Амител" , первое место в рейтинге занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Он набрал более полутора миллионов запросов в поисковике. Также в топ-10 лучших вузов вошли НИУ "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Российский университет дружбы народов (РУДН).

Составляя рейтинг, Яндекс опирался на Национальный рейтинг российских университетов, состоящий из 264 вузов, который до этого опубликовало агентство "Интерфакс".

Тем не менее, в своем рейтинге Яндекс отражал популярность вуза по количеству поисковых запросов, в то время как в рейтинге Интерфакса вузы оценивались по достигнутым результатам в разных областях.