Оператор Tele2 объявляет о старте всероссийской акции "Бонусы для ваших интересов". Компания предлагает абонентам воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.

В рамках акции "Бонусы для ваших интересов" Tele2 подготовила для своих клиентов персональные и эксклюзивные предложения от партнеров: скидки на электронные книги, покупки в интернет-магазинах, услуги такси, участие в тренингах, подписки для просмотра кинофильмов и многое другое.

"Tele2 впервые запустила бонусную программу в ноябре 2016 года. В программе "Бонусы для ваших интересов" Tele2 предлагает участникам еще больше возможностей – новые привилегии и скидки в категориях, которые им действительно важны. Мы стараемся предугадывать ожидания наших клиентов и всегда делаем выгодные предложения, в том числе за пределами телеком-отрасли", — рассказал заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов, Андрей Патока.

Бонусная программа действует до 31 августа 2017 года во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять участие в акции "Бонусы для ваших интересов", клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться на сайте promo.tele2.ru. Абоненты оператора, участвовавшие в акции "Срывай бонусы на свой вкус" в прошлом году, могут оформить получение привилегий в уже существующем личном кабинете.

После регистрации участники акции "Бонусы для ваших интересов" смогут выбрать любую из шести тематических категорий, отражающих стиль жизни и увлечения абонентов: "Кино, музыка, культура", "Спорт", "Путешествия", "Мода", "Домашний уют" и "Активная городская жизнь". Бонусы от партнеров акции будут приходить по понедельникам и пятницам по любому удобному каналу коммуникации: в личный кабинет на промосайте, на электронную почту, на мобильный телефон или в мессенджеры. Кроме того, участники акции два раза в неделю смогут самостоятельно забирать бонусы из других категорий, которые они не выбрали при регистрации.