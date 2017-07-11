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Вопрос строительства двухуровневой транспортной развязки на Чуйском тракте в районе главного аэропорта Республики Алтай обсудил глава региона Александр Бердников и секретарь Госсовета Игорь Левитин.

Как сообщили в республиканском правительстве, совещ9ение по этому вопросу прошло в районе села Карлушка в Майминском районе.

В частности, было заявлено, что в текущем году дорожники в рамках реконструкции главной алтайской трассы приступают к строительству дороги в обход села Майма. На этом участке предусмотрено создание двухуровневой развязки, призванной разделить транспортные потоки на Горно-Алтайск и в Майму.

Начальник Управления федеральных дорог "Алтай" Ярослав Долинский, говоря о предстоящих работах, отметил, что на данном участке будут перенесены коммуникации, а затем начнется строительство четырехполосной дороги второй технической категории протяженностью 2,7 километра.

"Новая трасса пройдет параллельно улице Энергетиков, вдоль участка перспективной застройки "Катунский промузел" и выйдет на существующий Чуйский тракт в районе села Карлушка к уже введенному в эксплуатацию шестому пусковому комплексу. Здесь будет построена транспортная развязка в двух уровнях с путепроводом протяженностью 77,25 погонных метров", — уточнил он.

Ввод дорожного участка в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Стоимость проекта оценивается в 790,2 миллиона рублей.

Глава Госсовета Игорь Левитин, высказываясь в целом о процессе реконструкции трассы¸подчеркнул: "Мы договорились с дорожниками, что к 100-летию Чуйского тракта сделаем ее привлекательной и для водителей, которые проводят в дороге по нескольку дней".