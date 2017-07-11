Фото: altai-republic.ru
Вопрос строительства двухуровневой транспортной развязки на Чуйском тракте в районе главного аэропорта Республики Алтай обсудил глава региона Александр Бердников и секретарь Госсовета Игорь Левитин.
Как сообщили в республиканском правительстве, совещ9ение по этому вопросу прошло в районе села Карлушка в Майминском районе.
В частности, было заявлено, что в текущем году дорожники в рамках реконструкции главной алтайской трассы приступают к строительству дороги в обход села Майма. На этом участке предусмотрено создание двухуровневой развязки, призванной разделить транспортные потоки на Горно-Алтайск и в Майму.
Начальник Управления федеральных дорог "Алтай" Ярослав Долинский, говоря о предстоящих работах, отметил, что на данном участке будут перенесены коммуникации, а затем начнется строительство четырехполосной дороги второй технической категории протяженностью 2,7 километра.
"Новая трасса пройдет параллельно улице Энергетиков, вдоль участка перспективной застройки "Катунский промузел" и выйдет на существующий Чуйский тракт в районе села Карлушка к уже введенному в эксплуатацию шестому пусковому комплексу. Здесь будет построена транспортная развязка в двух уровнях с путепроводом протяженностью 77,25 погонных метров", — уточнил он.
Ввод дорожного участка в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Стоимость проекта оценивается в 790,2 миллиона рублей.
Глава Госсовета Игорь Левитин, высказываясь в целом о процессе реконструкции трассы¸подчеркнул: "Мы договорились с дорожниками, что к 100-летию Чуйского тракта сделаем ее привлекательной и для водителей, которые проводят в дороге по нескольку дней".
Комментарии
Вот интересно- зачем она там??? Поток машин там один,со стороны аэопорта потока нет! ЗАЧЕМ????
Пардон,не понял сначала,где)
К 100-летию Чуйского тракта его по крайней мере от Барнаула 4-х полосным сделать надо "для водителей, которые проводят в дороге по нескольку дней".
Пуляют деньги не туда, куда надо было бы...
Чтобы королю было удобней улетать и прилетать на отдых
4-х полоска от Барнаула до Горного..- шикарно было бы. И трупов за лето меньше.