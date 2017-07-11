В Молодежном театре Алтая появится главный режиссер, эту должность займет Денис Малютин. Ранее он был в жюри Второго Всероссийского театрального фестиваля имени Золотухина, а также поставил в МТА спектакль "Бальзаминов. ЖенитьБЫ", премьера которого состоялась 30 мая 2017 года.

Более подробную информацию в театре дадут 1 августа, когда артисты вернутся из отпусков. Дирекция планирует представить нового главного режиссера и озвучить планы театра на сборе труппы.

"Всех новых лиц мы представим первого августа. Тогда же режиссер расскажет о дальнейших планах и своем видении театра", — прокомментировала Amic.ru директор МТА Ирина Лысковец.

Ранее с 2014 года по 2016 Денис Малютин был главным режиссером Театра драмы имени Веры Комиссаржевской Уссурийского городского округа. В течение 14 лет трудился артистом в Новосибирском академическом молодежном театре "Глобус". За время работы он сыграл более 50 ролей и поставил такие спектакли как "Art" Ясмины Реза, "Дурочка" Лопе де Вега, "Маскарад" Михаила Лермонтова,"Земля Эльзы" Ярославы Пулинович и другие.