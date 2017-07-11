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Как правильно выбрать смартфон для отпуска?

, ИА "Амител"
Выбираем смартфон для сезона отпусков вместе с экспертами МТС Медиа

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Вот и в отпуске мы не можем обойтись без своего верного гаджета.

Как правильно выбрать смартфон в зависимости от наших индивидуальных потребностей и предпочтений, рассказывают эксперты МТС Медиа.

Любителям походов

Планируете летом отправиться в пешеходный тур, водный поход или заезд на велосипеде? В таком случае, понадобится смартфон с большой батареей, ведь в таких условиях не всегда получится вовремя подзарядить гаджет.

Что выбрать: Asus ZenFone 3 Max. Этот недорогой аппарат обладает не только емким аккумулятором, но и полным набором необходимых функций: шустрым процессором, сканером отпечатка пальца, поддержкой сетей 4G и двумя полноценными слотами для SIM-карт.

Приятный бонус — при покупке смартфона в салоне МТС вы получаете 20% скидку на любой аксессуар и можете дополнительно приобрести, например, внешний аккумулятор на случай, если батарейка в смартфоне сядет во время прогулки "по долам и весям".

 

 
Фотолюбителям

Выбирая новый смартфон, зачастую мы в первую очередь смотрим на характеристики камеры. Но мегапиксели — это еще не все, стоит обратить внимание на разрешение фронтальной камеры, встроенный фоторедактор или редактор селфи, а также почитать отзывы про разные режимы съемки. Аппарат должен одинаково хорошо уметь снимать на улице и в помещении, делать видеоролики высокого качества и вести в соцсети видеотрансляции, за которые не будет стыдно перед подписчиками.

Что выбрать: Huawei Nova. Этот смартфон может похвастаться профессиональной камерой, которой доступны съемка 4К-видео, режим ночной съемки и функция украшения снимков. Прочное стекло экрана, высокоемкая батарея и эргономичный нескользящий корпус позволяют делать фотографии с максимальным комфортом и безопасностью. Еще одна заслуживающая внимание деталь — аппарат доступен в розовом и золотом цвете.

 

 

 

Игроманам

Любители мобильных игр могут часами спорить, что круче: шутеры или стратегии, но факт остается фактом – игры помогают развивать логику и мышление, дарят приятное времяпрепровождение, а также способствуют появлению новых друзей (те, кто состоит в клане или гильдии, сейчас наверняка согласно кивнули).

Что выбрать: Huawei Honor 8 Pro. Этот смартфон – настоящая игровая приставка в миниатюре, способная буквально на все. Мощные процессоры, сногсшибательная графика с повышенной скоростью обработки изображений и визуальных эффектов, экран с поддержкой виртуальной реальности и емкий аккумулятор, позволяющий устройству работать до двух суток без подзарядки – что еще нужно мобильному геймеру? Приятный бонус: при покупке моделей Honor 5C. Honor 6C, Honor 8 lite до 14 августа в салонах МТС можно получить до 2 000 бонусных рублей на счет

 

Книголюбам

Сегодня любители чтения могут ни в чем себе не отказывать: все сокровища мировой литературы и свежие бестселлеры можно читать прямо с телефона.Однако, важно, чтобы у смартфона был подходящий для чтения экран: он не должен бликовать на солнце, буквы должны быть хорошо различимы даже при ярком свете, а размеры самого телефона должны позволять, с одной стороны, удобно держать его в руке, а с другой — не щуриться, разбирая шрифт на дисплее.

Что выбрать: Samsung Galaxy A3. Amoled-дисплей с широким углом обзора и олеофобным покрытием позволит читать и под прямыми солнечными лучами, и даже под дождем. Свободной внутренней памяти — почти 11 Гб — с лихвой хватит на любую электронную библиотеку. Гаджет снабжен модулем Samsung Pay, который позволит быстро расплатиться в книжном магазине, если вас охватит ностальгия по "бумажному" чтению. 

Приятный бонус: при покупке аппарата в салонах МТС вы получаете полгода связи в подарок.

Коллекционерам

Если вы любитель заполнить смартфон приложениями и фотографиями под завязку — ищите модель с большим объемом встроенной памяти. А еще лучше, сочетающую в себе внушительное "хранилище", возможность расширить его за счет SD-карты и шустрый процессор, чтобы количество установленных и одновременно запущенных приложений не тормозило работу устройства.

Что выбрать: Sony Xperia Z5 (HTC Desire 628 LTE). 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ — встроенной, максимальный объем памяти до 200 Гб — это все, что вам нужно знать про этот смартфон. Вопроса, чем занять такое количество свободных гигабайт, точно не встанет — с камерой в целых 23 Мпикс и функцией съемок видеоклипов этот смартфон станет для вас настоящей студией по производству медиаконтента.

 

 

Все и сразу

Вы настроены серьезно и собираетесь использовать смартфон как камеру, телевизор, навигатор, игровую станцию, электронный кошелек, планировщик путешествий и еще много чего. И это правильно! Современные смартфоны настолько умны и высокофункциональны, что совмещают в себе возможности десятка разных гаджетов и способны взять на себя заботы о самых разных аспектах вашей жизни. Главное — не ошибиться в выборе надежного спутника.

Что выбрать: Samsung Galaxy S8 G950. Практически безупречный смартфон, на 100% стоящий своих денег. Изящный и прочный, с интеллектуальной фотокамерой, безрамочным изогнутым экраном, эргономичный, быстрый, с системой пыле- и влагозащиты, поддержкой графики даже самых "тяжелых" игр и сканером радужной оболочки глаза для абсолютной безопасности. Все покупатели получают год бесплатной связи в подарок и могут оформить рассрочку на два года.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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