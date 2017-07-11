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На "Первом канале" начался показ сериала "Дачники", съемки нескольких эпизодов которого прошили на территории Алтайского биосферного заповедника в Горном Алтае. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

По сюжету, главные герои бегут из города в деревню Симоново под Тверью, в солнечную Анапу и к алтайским озерам, пытаясь прожить летнюю жизнь ярко и незабываемо.

В Горном Алтае эпизоды снимали на водопаде Корбу и кордоне заповедника Байгазан, причем на последнем съемки длились несколько дней. Основным местом для их проведения на кордоне являлся дом сотрудников заповедника Мирославы и Вячеслава Сахневич, подчеркивают в пресс-службе.

Главными героями сериала являются таежный старец Михей, который ранее был ученым, а также молодые московская журналистка и телеоператор.