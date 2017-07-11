Фото: yandex.ru/maps
Ресторан итальянской кухни Il Patio, работавший в самом центре Барнаула, закрыл свои двери для посетителей.
Данные об этом заведении, расположенном на проспекте Ленина, 20, исчезли как с официального сайта сети ресторанов, так и из 2GIS.
"Организация удалена из справочника", — говорится в сообщении справочника.
О сокращении количества заведений сети Il Patio, управляющихся компанией "Росинтер Ресторантс Холдинг", на территории России сообщалось еще в прошлом году.
Комментарии
Давно пора было его либо отремонтировать, либо закрыть. Внутри бомжатник настоящий был. Хотя кухня неплохая там была...
Ну вот, а написано - ремонт.
Иииль ПААТИО!!! )))
и не только так
— А почему у вас деревня называется Астафьево? — Рассказывают, что у нас однажды Петр Первый со свитой останавливался, и ночью один солдат заснул в карауле. Утром начальник караула спросил царя, как его наказать. Но царь был в хорошем настроении и сказал: "Оставь его! ". С тех пор село называется Астафьево. — А-а, я теперь понял, почему соседнее село Il Patio
Печалити. Ремонтик там конечно давно напрашивался. Но кормили-то вкусно.
Где теперь пиццу покушать можно? В Кайоте? Но он на выселках.
Во всех остальных местах пицца сильно... сильно более американская.