Фото: yandex.ru/maps

Ресторан итальянской кухни Il Patio, работавший в самом центре Барнаула, закрыл свои двери для посетителей.

Данные об этом заведении, расположенном на проспекте Ленина, 20, исчезли как с официального сайта сети ресторанов, так и из 2GIS.

"Организация удалена из справочника", — говорится в сообщении справочника.

О сокращении количества заведений сети Il Patio, управляющихся компанией "Росинтер Ресторантс Холдинг", на территории России сообщалось еще в прошлом году.